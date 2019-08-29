ترقب قرعة دوري الأبطال وقطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجرى، اليوم الخميس، في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بوروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وهناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت"، بما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل في المستويات التالية.

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استنادا إلى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحادات المحلية.

وتنضم إلى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات استنادا إلى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولا إلى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

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وتأهل الأربعاء، أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الى نصف نهائي الموسم الماضي، بعد فوزه على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 2-صفر (تعادلا ذهابا صفر-صفر)، وكلوب بروج البلجيكي بفوزه على ضيفه لاسك لينتس النمسوي 2-1 (1-صفر ذهابا)، وسلافيا براغ التشيكي بفوزه على ضيفه كلوج الروماني 1-صفر (1-صفر ذهابا).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر. ويقام النهائي في 30 أيار/مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

أندية المستوى الأول: ليفربول الإنكليزي (حامل اللقب)، وتشلسي الإنكليزي (بطل "يوروبا ليغ")، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنكليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي.

الأندية الأخرى المتأهلة: ريال مدريد الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإٍسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، ونابولي الإيطالي، وشاختار دانييتسك الأوكراني، و توتنهام هوتسبر الإنكليزي، وبنفيكا البرتغالي، وليون الفرنسي، وباير ليفركوزن الألماني.

كما تأهل: سالزبورغ النمسوي، وأولمبياكوس اليوناني، وفالنسيا الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وغنك البلجيكي، وغلطة سراي التركي، ولايبزيغ الألماني، وريد ستار بلغراد الصربي، وأتالانتا برغامو الإيطالي، وليل الفرنسي، وأياكس أمستردام الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، وسلافيا براغ التشيكي.