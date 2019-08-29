الخارجية الإسرائيلية تعلن إفلاسها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يجد دبلوماسي إسرائيلي غضاضة في التصريح بأن "وزارة الخارجية قد أفلست"، وذلك في ظل الأزمة المتواصلة التي تواجها، نتيجة تقليص 350 مليون شيكل من ميزانيتها.

وأدت هذه الأزمة إلى إبلاغ الموظفين في الخارجية بأنه لم يعد هناك أية ميزانيات لاستضافة وفود أو ضيوف من البلاد، كما ألغيت لقاءات رسمية، وطلب من الموظف "ابتكار حلول".

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، فإن الأزمة تفاقمت في وزارة الخارجية، لدرجة أن بعض الموظفين يستضيفون وفودا أو ضيوفا على حسابهم الشخصي.

ونقل عن دبلوماسي قوله إن "وزارة الخارجية أفلست"، مضيفا أن بعض الموظفين دفعوا مبالغ من حسابهم الشخصي بدافع الخجل أمام وفود وضيوف.

وفي حالات أخرى اضطر الموظفون إلغاء لقاءات مع ضيوف بسبب عدم القدرة على تقديم القهوة أو المشروبات الخفيفة لهم.

Advertisements

وأكد موظف في الخارجية أنه تم إلغاء لقاء مع طاقم سفارة أجنبية في إسرائيل، ومع ضيفة من خارج البلاد، بسبب هذه الأزمة.

كما وجدت الوزارة صعوبة في توفير ميزانية لاستضافة مسؤول إفريقي كبير كان يفترض أن يصل البلاد، الأسبوع القادم.

وفي حالة أخرى، طلب من منظمة بحثية إسرائيلية استضافتها الخارجية في يوم دراسي إحضار طعامهم معهم بداعي عدم وجود ميزانية ضيافة.

وعلم أيضا أنه في مطلع الأسبوع أبلغت الوزارة الدبلوماسيين أنها لن تتمكن من تزويدهم بدفاتر "يوميات العمل"، علما أن الحديث عن يوميات بسيط لا يتجاوز ثمنه 15 شيكل، بادعاء أن الوزارة لا تستطيع تحمل العبء.