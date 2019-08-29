شكرا لقرائتكم خبر عن "الدعم السريع" تصل "بورتسودان" لاحتواء اشتباكات قبلية والان مع التفاصيل

وصلت مساء الأربعاء، مجموعة من قوات الدعم السريع إلى مدينة بورتسودان شرقي السودان لاحتواء اشتباكات قبلية تشهدها المنطقة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة من الدعم السريع قوامها نحو 300 سيارة مسلحة وصلت بورتسودان قادمة من الخرطوم، للفصل بين قبيلتي بني عامر والنوبة المتصارعتين.

وبعد هدوء لم يدم طويلا، تجددت مساء الثلاثاء الاشتباكات الدامية بين القبيلتين، رغم فرض حالة الطوارئ وإرسال تعزيزات عسكرية من الجيش السوداني للمنطقة.

وتشهد "بورتسودان" عاصمة ولاية البحر الأحمر أحداثا دامية بين قبيلتي بني عامر والنوبة منذ الخميس الماضي، وهو امتداد لصراع بين القبيلتين تفجر في مدينة القضارف مايو/أيار الماضي.