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محافظ حضرموت ينعي الكادر التربوي خالد باصاع

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رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خالص التعازي لأسرة وقيادة وكوادر القطاع التربوي بالمحافظة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الكادر التربوي خالد ربيّع باصاع الموظف بدائرة الوسائل التعليمية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الذي وافته المنية يوم أمس الأول بجمهورية مصر العربية.

وقال المحافظ إن ما تركه الفقيد من سمعة طيبة وانضباط والتزام واخلاص في العمل أمر تقدرّه السلطة المحلية بالمحافظة، بوصفه مثالاً للكادر الوظيفي الحريص والمخلص والمنضبط في عمله .

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

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