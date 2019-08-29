شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: على أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، إذا كانت تريد إجراء محادثات ووصف واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.
وقال ظريف للصحافيين في كوالالمبور: "الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية على الشعب الإيراني، ولن يكون ممكناً بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".
وأضاف "إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم شراءها أولاً، وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق النووي".
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