الولايات المتحدة تشنّ هجوماً الكترونياً على إيران

افادت صحيفة امريكية، الخميس، بأن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير الآلية التي تلجأ إليها السلطات الإيرانية من أجل شنّ هجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي.
ولفت التقرير الأميركي إلى أنّ الهجوم الإلكتروني وقع يوم 20 تموز، وأدّى إلى "تقليص قدرات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني لشن هجمات خفية".
ويأتي ذلك بعد استخلاص المسؤولين الأميركيين أنّ الهجمات التي وقعت في منطقة الخليج العربي في أيار وحزيران الماضي يقف خلفها جهاز الحرس الثوري.
وتلجأ الصحيفة للتأكيد أنه لم يتم تسجيل أي هجوم جديد على أي ناقلة نفط من بعد تاريخ 20 حزيران.
ولفت المسؤولين إلى أن الهجوم استهدف فقط قاعدة البيانات المستخدمة في الهجمات البحرية، من دون أن يتم استهداف الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدفاع الجوية وإطلاق الصواريخ الإيراني، مؤكدين انكباب السلطات الإيرانية على محاولات إعادة التحكم بقاعدة البيانات المدمرة.
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