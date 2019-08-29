الجملة العصبية: ٧٢ ألف إصابة طارئة من ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ غالبيتها بالرأس

أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الخميس، استقبالها أكثر من ٧٢ ألف حالة طارئة منذ ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ الماضي غالبيتها إصابات بالرأس والحبل الشوكي جراء حوادث السير والسقوط من أماكن مرتفعة والرمي العشوائي والجلطات الدماغية وغيرها، مشيرة إلى إجراء ٢٤ ألف و٥٦٠ عملية معقدة لفتح دماغ وفقرات للفترة ذاتها.
وأضاف الحيالي، أن "طوارئ الجملة العصبية استقبلت أكثر من ٧٢ ألفاً و٧٩٠ حالة طارئة للمدة من كانون الثاني ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ قرابة العشرة أعوام"، مبيناً أن "الحالات كانت ما بين حوادث سير وسقوط من أماكن مرتفعة وجلطات دماغية ورمي عشوائي وحوادث شجار وفتحات الظهر الولادية جميعها إصابات بالراس والحبل الشوكي".
وأشار إلى أن "الفرق الطبية أجرت خلال المدة ذاتها للحالات الواردة ٢٤ ألفاً و ٥٦٠ عملية جراحية لفتح دماغ وفقرات ما بين خاصة وفوق الكبرى بعضها نادرة"، موضحاً أن "العمليات تنوعت ما بين إيقاف نزف دماغي بأم القاسية وأم العنكبوتية ورفع أورام دماغية بمختلف أقسام الدماغ وإخراج رصاصة وعمليات فتح فقرات".
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