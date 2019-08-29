بالصور.. صحفي لبناني يكشف 'فضيحة' للجيش الاسرائيلي

كشف مراسل صحفي لبناني ماسماها بانها "فضيحة" قد تطيح برؤوس كبيرة في الجيش الاسرائيلي. ونشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب صور عبر حسابه الخاص على "تويتر" للجيش الاسرائيلي كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية (تماثيل) في آلياته على الحدود مع لبنان. وغرّد شعيب قائلاً: "خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم!! لأنها تدل عن "غباء وحمق". لأنكم لم تتعلموا بعد انكم بمواجة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان مايكفي لهزيمتكم !! Advertisements واضاف متهكما.. انضبوا وضبوا تماثيلكم .. هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".



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