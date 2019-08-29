وزير الصحة يلتقي نظيره اللبناني في بيروت

التقى وزير الصحة علاء العلوان، الخميس، نظيره اللبناني جميل جبق في بيروت.
وقال مراسل الخليج 365، إن وزير الصحة علاء العلوان التقى نظيره اللبناني جميل جبق في مقر وزارة الصحة اللبنانية في بيروت.
وكان وزير الصحة اللبناني جميل جبق كشف، خلال زيارته إلى العراق في تموز الماضي، عن استحداث مكتب خاص بمطار بيروت لاستقبال المرضى العراقيين، وخط ساخن بالوزارة لحل مشاكلهم.
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