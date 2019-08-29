التحالف يسقط طائرة حوثية أطلقت من صعدة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صعدة باتجاه السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وأضاف المالكي أن "التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

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وأشار إلى أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف".

وأوضح أن "ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين".

واكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.