إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

جدة - عمرو شويل تل أبيب – الخليج 365

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الخميس، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 20 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه “يشتبه في ضلوع المعتقلين في نشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن”.

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ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام

العام والقيام بأعمال شغب”.