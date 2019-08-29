للمرة الأولى.. فيديو هجوم حزب الله على قوات الأمم المتحدة

جدة - عمرو شويل واشنطن - وكالات

بثت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس، فيديو يعرض للمرة الأولى، يظهر عناصر تابعة لميليشيا حزب الله تهاجم قوات تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

ويعود مقطع الفيديو إلى حادثة جرت العام الماضي، عندما تعرضت دورية تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لعملية إحراق من قبل شبان.

وأوضحت الشبكة أن مصدراً استخباراتياً أكد لها أن العناصر تابعة لميليشيا حزب الله المدعوم من إيران.

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ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يغلقون الطريق أمام قافلة الأمم المتحدة، بواسطة سياراتهم، وفي اللحظة التي تتوقف فيها الآليات، يظهر أشخاص فوق مركبات الأمم المتحدة محاولين كسر النوافذ بالحجارة والمطارق، ومن ثم سكب البنزين على مركبة أممية ثانية وإشعال النيران فيها، مما جعل أحد الجنود الأممين يسلم أسلحته إلى المعتدين.

وأشارت الشبكة إلى أن الفيديو أظهر أشخاصاً يحملون أسلحة آلية خلال هذه الحادثة.

وكان بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، في 9 أغسطس (آب) من العام الماضي، أدان بأشد العبارات الهجوم على قوة الـ”يونيفيل” في الرابع من أغسطس (آب) قرب بلدة مجدل زون، بجنوبي لبنان.

وكانت تقارير لبنانية لفتت إلى أن منطقة الجنوب اللبناني تشهد هذا النوع من الأحداث عندما تقترب دوريات للعناصر الأممية من مراكز و/أو مراكز عسكرية تابعة لحزب الله لتصويرها وفق مهمتها، لمنع تخزين الأسلحة جنوبي منطقة نهر الليطاني، بحسب القرار 1701 الذي وضع حداً لتبادل النيران خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.