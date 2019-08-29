موسكو: مستعدون لضمان اتفاق سلام بين طالبان وأمريكا

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الخميس 29 أغسطس 2019
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة للقيام بدور الضامن في أي اتفاق للسلام في أفغانستان تبرمه الولايات المتحدة مع حركة طالبان.
وكانت طالبان ذكرت في وقت سابق أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أمريكيين يشمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد الحركة المسلحة بألا يصبح البلد في المستقبل ملاذاً للإرهاب الدولي.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها، "الجانب الروسي مستعد لأن يكون الطرف الثالث عند التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان أو أن يكون الضامن لكيفية تنفيذه".
وتُجرى المفاوضات، بشأن كيفية إنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عاماً، في العاصمة القطرية الدوحة منذ أواخر العام الماضي. وبدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.
ولا يزال في أفغانستان نحو 14 ألفاً من القوات الأمريكية التي تنفذ مهام التدريب والمشورة للقوات الأفغانية كما تنفذ عمليات لمكافحة التمرد. ويوجد كذلك في أفغانستان مهمة لحلف شمال الأطلسي قوامها 17 ألف جندي يوفرون الدعم للقوات الأفغانية.
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