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ظريف: على أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 29 أغسطس 2019

ظريف

ظريف

ظريف: على أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات

كتب

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، إذا كانت تريد إجراء محادثات ووصف واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.

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وقال ظريف للصحافيين في كوالالمبور: "الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية على الشعب الإيراني، ولن يكون ممكناً بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

 

وأضاف "إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم شراءها أولاً، وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق النووي".

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