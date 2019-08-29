أمريكا ترفض مبادرة مجموعة السبع للأمازون

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الخميس 29 أغسطس 2019
ترامب
كتب
متابعات_الخليج 365
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم توافق على حزمة مساعدات طارئة قيمتها نحو 20 مليون دولار للمساهمة في مكافحة حرائق غابات الأمازون، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى مطلع الأسبوع.
وقال المتحدث غاريت ماركيز، إن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة تلك الحرائق، وإن أفضل وسيلة لتنفيذ ذلك هي عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية.
وأثارت الحرائق التي تستعر في الغابات المطيرة في الأمازون والتي يطلق عليها "رئة العالم" قلقاً دولياً.
وقال ماركيز في بيان عبر البريد الإلكتروني: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة البرازيل في جهودها لمكافحة هذه الحرائق، ولم توافق على مبادرة مشتركة من مجموعة السبع والتي لم تتضمن التشاور مع الرئيس بولسونارو".
ولم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جلسة الزعماء التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ يوم ال‘ثنين وبسؤاله عن السبب، قال ماكرون إن ترامب لديه اجتماعات ثنائية.
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