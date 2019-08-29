خبراء: جماعة الإخوان تشهد حالة من الصراع الداخلي

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب القاهرة - الخليج 365

أكد خبراء أن جماعة الإخوان تشهد حالة من الصراع الداخلي بسبب جرائم السرقات والنهب المتورطة فيها القيادات، متوقعين أن تشهد المرحلة المقبلة الكثير من الفضائح لقيادات الجماعة، التي من شأنها تجذير الصراع.



وذكر الخبراء والمحللون السياسيون إن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيلها لشن حملة تحريضية جديدة ضد مصر، وذلك بهدف إلهاء المجتمع الدولي، خاصة المجتمع الأوروبي، عن جرائمها وتهربها من المسؤولية والتغطية على أزمتها الداخلية الناتجة عن تخلي قياداتها عن الشباب.

وقال الباحث في شؤون الجماعة والمحلل السياسي، طه علي، في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "إن جماعة الإخوان مازالت تعمل ضد مصر، والنيل منها بالإساءة لها في الخارج، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل حرص الجماعة على البقاء في واجهة المشهد لأطول وقتٍ ممكن، خاصة في ظل عددٍ من التطورات الأخيرة التي عمَّقَت من أزمتها سواء في الداخل أو الخارج، وهي الأزمة التي تعكس المأزق الذي انزلقت إليه الجماعة التي أصابتها الشيخوخة.

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واعتبر علي، أن الجماعة أصيبت بمجموعة من الصدمات الداخلية التي كان آخرها إعلان إبراهيم منير، نائب المرشد تخليه عن شباب الجماعة بالسجون، ما مثَّل صدمةً لعناصر الجماعة سواء في السجون أو خارجها، وهو ما وضع منير وجماعته في مأزق أخلاقي أمام شباب الجماعة والرأي العام ، وقد أسفرت تلك التصريحات عن صدامٍ داخل الجماعة وأعوانها، حتى وصفت وسائل إعلام تصريحات منير ب«الحمقاء».وتوقع أحمد بان، الخبير بشؤون الجماعات المتشددة، لجوء الجماعة لحملة تحريضية جديدة ضد مصر لإلهاء الرأي العام عنها وعن فضائحها، ولكن ذلك يأتي في الوقت الذي تنطلق فيه السياسة الخارجية المصرية بقوةٍ نحو العالم الخارجي وعودتها إلى تبؤأ مكانتها المتميزة والطبيعية.

وشدد على أن الجماعة ستسعى لاستعادة أنشطتها التحريضية من أجل «ذر الرماد في العيون» لإلهاء المجتمع الدولي عن جرائمها.

وقال طارق البشبيشي، الإخواني السابق، إن الجماعة تشهد حالة من الصراع الداخلي بسبب السرقات المتورطة فيها قياداتها، والتي أدت إلى انقلاب الشباب على القيادات، وهذا الأمر أدى إلى انشقاق الشباب عن صفوف القيادات، بل وصل الأمر إلى تخوف من القيادات، نتيجة هذه الفضائح التي كشف عنها الشباب خلال الأيام الماضية.

وأضاف القيادي الإخواني السابق، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الفضائح المتتالية لقيادات الجماعة.