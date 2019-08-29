الشرطة العراقية تعتقل 16 داعشياً في الموصل

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب وكالات_الخليج 365 كشف مصدر أمني في شرطة نينوى، أمس الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية جديدة في جبال العطشانة ضمن بلدة بادوش (25كم شمال غرب الموصل)، أسفرت عن اعتقال العديد من الدواعش، بينهم قياديين.

Advertisements وقال النقيب أمير واثق، إن "القوات الأمنية نفذت عملية أمنية لمطاردة فلول عصابات داعش انتهت باعتقال 16 داعشياً بينهم قياديين، وصادرت ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز". وأضاف واثق، أن "القوات الأمنية اقتادت الدواعش لمقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي". Advertisements

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