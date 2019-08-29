اتهام إخواني بالجزائر بالتخابر مع قطر وتركيا

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أنقرة الدوحة - الخليج 365

كشفت وسائل إعلام أن قيادي إخواني جزائري يواجه تهماً بالتخابر مع قطر وتركيا.

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ويواجه رئيس «حركة مجتمع السلم» الإخوانية في الجزائر، عبدالرزاق مقري، اتهامات بالتخابر والتآمر على سلطة الدولة مع قطر وتركيا، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه قد يمثل أمام العدالة قريباً.

وبحسب ما نقل موقع «الجزائر كل ساعة» فإن وثائق مسربة كشفت عن اجتماعات سرية بين مقري وسعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على فترات متقطعة قبل نهاية العهدة الرابعة، بهدف التباحث في طريقة معينة لتمديد عهدة بوتفليقة.

وذكرت مصادر جيدة الاطلاع، أن الاجتماعات غير الدستورية، التي كشف بعضها وامتدت إلى نحو سبع مرات، خلصت إلى الاتفاق على تمديد العهدة الرابعة بعام إضافي.

وقال الموقع، إنه بناء على هذه المستجدات ووفق مصادر رسمية، فإن مقري سيتحول من شاهد إلى شريك في تهمة التخابر والتآمر على سلطة الدولة، حيث سيستدعى للمثول أمام العدالة خلال محاكمة عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ومستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة بتهمة التخابر مع فرنسا وكذلك مع قطر وتركيا.