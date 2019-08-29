- 1/2
- 2/2
Advertisements
الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
أنقرة الدوحة - الخليج 365
كشفت وسائل إعلام أن قيادي إخواني جزائري يواجه تهماً بالتخابر مع قطر وتركيا.
ويواجه رئيس «حركة مجتمع السلم» الإخوانية في الجزائر، عبدالرزاق مقري، اتهامات بالتخابر والتآمر على سلطة الدولة مع قطر وتركيا، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه قد يمثل أمام العدالة قريباً.
وبحسب ما نقل موقع «الجزائر كل ساعة» فإن وثائق مسربة كشفت عن اجتماعات سرية بين مقري وسعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على فترات متقطعة قبل نهاية العهدة الرابعة، بهدف التباحث في طريقة معينة لتمديد عهدة بوتفليقة.
وذكرت مصادر جيدة الاطلاع، أن الاجتماعات غير الدستورية، التي كشف بعضها وامتدت إلى نحو سبع مرات، خلصت إلى الاتفاق على تمديد العهدة الرابعة بعام إضافي.
وقال الموقع، إنه بناء على هذه المستجدات ووفق مصادر رسمية، فإن مقري سيتحول من شاهد إلى شريك في تهمة التخابر والتآمر على سلطة الدولة، حيث سيستدعى للمثول أمام العدالة خلال محاكمة عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ومستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة بتهمة التخابر مع فرنسا وكذلك مع قطر وتركيا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام إخواني بالجزائر بالتخابر مع قطر وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.