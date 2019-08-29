صحيفة: الانقسام التي تضاعفه "حماس " الإخوانية تجعل الوضع الفلسطيني في أسوأ حالاته

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة إماراتية، أن استعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا بنيران الاحتلال والتي تم احتجازها ورفض تسليمها لذويها، تعتبر من أكثر الأمور الإنسانية تعقيداً ، ومن أقسى ما يقوم به الاحتلال، حيث إنه يرفض منح أهالي المفقودين أي معلومات عنهم، سواء أكانت جثامينهم ضمن هذه المقابر، أو لا يزالون أحياء، وهي معاناة كبرى يعيشها أهالي المفقودين الفلسطينيين منذ زمن طويل وحتى اليوم، وهي جريمة إنسانية يرتكبها الاحتلال ويشجبها المجتمع الدولي، خاصة أن تلك المقابر التي إن عرف مكان بعضها، لكن الاحتلال لا يضع عليها أسماء بل أرقاماً، ولا يعرف لمن تكون.



Advertisements

وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "إن القضية الفلسطينية تعاني الكثير، ولا شك أن الانقسام والفرقة التي تضاعف منها حركة "حماس " الإخوانية، تجعل الوضع الداخلي في اسوأ حالاته، ورغم هذا تواصل الحركة الإخوانية منح الاحتلال كل المبررات التي تلزمه ليواصل جرائمه، حتى تواصل هي "حماس" متاجراتها التي لا تخفى على أحد وهذه الجريمة التي تتم، هي كغيرها "قديمة جديدة"، تتواصل منذ زمن طويل مع كل ما يرتكبه الاحتلال مثل الخطف والاعتقال والزج في غياهب السجون عبر الأسر لمجرد الشبهة والاستفادة من قانون عنصري بغيض يبيح التوقيف لفترة غير محدودة دون أي مبرر، بالإضافة إلى ما يتم من انتهاكات واعتداءات كثيرة كالاستيطان وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم واستباحة المقدسات وغير ذلك كثير.

وأوضحت أن مقابر الأرقام، تكمن في أنها قضية إنسانية ضاغطة تسبب الألم والمعاناة لجميع أهالي وذوي وعائلات المفقودين، وهؤلاء يعيشون على أمل قد لا يتحقق، لأن أسماء المفقودين لا يتم إدراجها بقوائم الأسرى لدى الجهات المختصة دولياً مثل الصليب الأحمر الدولي لمعرفة مكان المغيب قصراً ووضعه القضائي وحكمه والتهمة الموجهة إليه، وبالتالي فإن الأمل لدى أهالي المفقودين يميل لكونهم قد قضوا بنيران الاحتلال لكن أين جثامينهم؟ وبأي طريقة يمكن إستعادتها؟.

وذكرت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن هذه من ضمن المسؤوليات الدولية التي يجب أن تتعامل مع القضية بكل جدية واهتمام، والتحرك القانوني للكشف عن ملابسات جميع حالات الاختفاء القسري ومكان وجود من وقعوا ضحية احتلال يقوم على التعدي على كل ما يمت لفلسطين وشعبها، وسيواصل ما يقوم به في ظل غياب أي مساءلة أو تحرك دولي للمقاضاة والمحاكمات الواجبة التي يعبر من خلالها المجتمع الدولي عن رفضه، سيستمر الاحتلال بانتهاج كل ما يقوم به من مجازر بحق شعب يرتبط بأرض وطنه ويطالب بإنهاء الاحتلال وقيام دولته المستقلة وفق القرارات ذات الصلة.