مسؤول ايراني: كنا جاهزين للرد على أميركا بعدما أسقطت طائرتها التجسسية بالخليج

أكد قائد القوة جوفضائية في حرس الثورة امير حاجي زاده أن "إيران كانت جاهزة للرد على أميركا بعدما أسقطت طائرتها التجسسية في الخليج"، مشيراً إلى أنه "كان لدينا قرار بأنه عند إصابة اول صاروخ أميركي أرضنا سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وبحر عُمان"، لافتاً إلى أن "بلدان عربية انتبهت إلى أنه تم الاحتيال عليها وأنفقت هباء كل تلك الأموال".
ولفت إلى أن "المسؤولينفي إيران كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب وظلال الحرب التي ألقاها البعض لسنوات هي كذبة كبيرة"، مشيراً إلى أن "استخبارات دول صديقة أبلغتنا أنه سيشن هجوم علينا وكنا نعلم انه لن يحصل ذلك فهذا سلاح لدفعنا للتفاوض".
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