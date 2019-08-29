مسؤول عراقي: تأجيل افتتاح معبر "البوكمال-القائم" إلى 7 أيلول

كشف مسؤول عراقي لوكالة "​سبوتنيك​" عن "تأجيل إعادة افتتاح معبر "​البوكمال​ - القائم" الحدودي بين ​سوريا​ و​العراق​، إلى السابع من أيلول المقبل لأسباب لوجستية ستحسم قريبا"، مشيراً إلى أن "العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية، وتم توفير الكرفانات، والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه في 1 أيلول المقبل، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية، لكن المهلة ستتمدد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل، لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجستية من توفير ​الطاقة الكهربائية​ و​المياه​".

وأكد جديان أن "دائرة المشرف على المنفذ، والمدير، وغرف الجوازات، و​النقل البري​، كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة"، مشيرا إلى "وجود ضغوط كبيرة لافتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، لأجل عودة النشاط التجاري، وحركة المسافرين بعد انقطاع دام سنوات".