المحكمة العليا تأمر باعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

أمرت المحكمة العليا في ​كوريا الجنوبية​ باعادة محاكمة الرئيسة السابقة ​بارك غوين هيه​ في فضيحة الفساد التي أدت الى إزاحتها من السلطة.

وكانت بارك أدينت في نيسان ​السنة​ الماضية بتهم تلقي رشوة واستغلال السلطة وحكم عليها بالسجن 24 عاما ثم تم تمديدها لاحقا 12 شهرا اضافيا.

وقال رئيس السلطة القضائية كيم ميونغ سو "نعيد القضية الى المحكمة العليا في سيول".

وكانت المحاكمة الاولى لبارك استمرت عشرة اشهر وألقت ​الضوء​ على العلاقات بين المجموعات الصناعية الكبرى والسلطة ​السياسة​ في كوريا الجنوبية حيث اتهمت بارك وصديقتها المقربة شوي سون-سيل بتلقي رشاوى من مدراء شركات كبرى مقابل معاملة تفضيلية.