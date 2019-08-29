ارتفاع حصيلة حريق متعمد في حانة في المكسيك إلى 28 قتيلًا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



كواتساكوالوس: ارتفعت حصيلة حريق متعمد في حانة في شرق المكسيك إلى 28 قتيلًا على الأقل، وذلك بعدما أمطر مسلحون الحانة بالرصاص، واحتجزوا روادها في الداخل، وأضرموا النيران، بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

يشار إلى أن العديد من القتلى يعملون راقصين في الحانة، وفق المدراء. وكانت الحصيلة الأولى تشير إلى 23 قتيلًا و13 جريحًا.

دان الرئيس مانويل لوبيز أوبرادو الهجوم "الشائن" في مدينة كواتساكوالوس في شرق المكسيك، وقال إن السلطات الفدرالية تحقق في أدلة على تواطؤ بين السلطات المحلية والجريمة المنظمة.

Advertisements

الهجوم الذين وقع ليل الثلاثاء، والذي أدى أيضًا إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح خطيرة، هو أحدث الهجمات التي تشهدها ولاية فيراكروز، وهي من أكثر المناطق تضررًا من العنف المرتبط بتهريب المخدرات والفساد السياسي.

قال ناجون إن المسلحين كانوا يطلقون الرصاص عندما هاجموا الحانة، ثم سدوا مداخلها، وأضرموا النار فيها. وحال ارتفاع صوت الموسيقى دون تنبه العديد من رواد الحانة والراقصين إلى الهجوم، حتى بدأت النيران تشتعل، بحسب الناجين.

وغرّد حاكم فيراكوز قائلًا إن السلطات حددت أحد المهاجين. وأضاف إن المشتبه فيه كان قد اعتقل في الشهر الماضي، لكن مدّعي الولاية أطلقوا سراحه في غضون 48 ساعة.

وقال الرئيس أوبرادور إن السلطات الفدرالية ستحقق في سبب ذلك. أضاف "هناك مشكلة يتعيّن التحقيق بشأنها تتعلق بأعمال مكتب مدعي فيراكروز". وأوضح "أمران يحصلان هنا: عمل شائن من جانب الجريمة المنظمة ... والثاني احتمال تواطؤ مع السلطات".

وفيراكروز من المناطق التي تشهد أسوأ أعمال عنف في المكسيك. وموقعها الاستراتيجي على ساحل المكسيك يجعلها طريقًا لتجار المخدرات والمهرّبين الذين ينقلون مهاجرين غير قانونيين إلى الولايات المتحدة. وكثيرًا ما تندلع في تلك الولاية معارك دامية بين كارتيلات المخدرات المتنافسة والعصابات.

