شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أولويات على رأس عمل لجنة النقل بالبرلمان فى الدور الخامس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أربعة أولويات على رأس اهتمامات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : Advertisements 1. إقرار قانون الملاحة الداخلية لما له من أهميه كبيرة. 2. الاهتمام برفع تصنيف الموانئ بالتنسيق مع وزارة النقل. 3. التركيز على منظومة النقل البحرى والاهتمام بتجارب العالم فى هذا الإطار. 4. تنظيم زيارات ميدانية لتفقد أوضاع الطرق على رأسها منفذ السلوم.

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