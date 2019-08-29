شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: التاريخ سيذكر أن السيسى هو من وضع إفريقيا على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسه الافتتاحية بالقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى أفريقيا "التيكاد"، يؤكد أن التاريخ سيذكر هذا الرجل، بأنه من وضع قارة أفريقيا على الطريق الصحيح، فى ضوء قناعته بأن لدى القارة ثورات هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن.

وأضاف "وهدان"، أن مشاركات الرئيس المختلفة للتعبير عن القارة والتسويق لها بهذا الشكل المُنظم المدروس، يفتح الأبواب الواسعة أمام العالم للاستثمار فى القارة الأفريقية، فى ضوء عرضه للخريطة الاستثمارية بها على النحو الصحيح، متابعاً، : " ما يفعله الرئيس السيسى الآن يجعل المستقبل كبير أمام القارة الأفريقية".

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس به العديد من الرسائل الهامة، من بينها تفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع،وأن النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار، هى خطوة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.