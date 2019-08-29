حدث ليلاً| كلمة السيسي بـ"تيكاد" ورسالة ريهام سعيد بعد منعها من الظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها:

كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الثالثة بقمة تيكاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز.

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"سأعتزل ومعملتش جريمة".. 12 رسالة لريهام سعيد بعد منعها من الظهور -فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو للتعليق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة".

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"حبيبة" تطلب الخلع : "جوزي بيربي شعره زي البنات وبيحب القطط"

أقامت "حبيبة. م"، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها الخلع لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "شعر جوزي أطول من شعري وبيربيه زي البنات، وبيحب القطط".

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"الزراعة" تعلن موعد استلام الفلاحين "الكارت الذكي"

كشف الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة،أن الوزارة انتهت من إعداد ٤مليون و١٢٢ ألف كارت زكي تمهيدا للإعلان النهائي عن موعد الطرح.

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نائب وزير التعليم: إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الذهب والألماس.. قريبًا

أثنى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، على المبادرة الخاصة بإنشاء مجموعة المدارس التطبيقية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن مدرسة الإنتاج الحربي تعتبر تجربة رائدة.

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وزير التعليم يستعرض تجربة النظام الجديد على هامش قمة "تيكاد"

شارك وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، في ندوة بعنوان "أهمية التعليم لأفريقيا لتمكين الأجيال القادمة"، التي ترأستها الدكتورة شينيتشى كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

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"خناقة غريبة".. عمرو أديب يُعلق على موعد إجازة رأس السنة الهجرية

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل بشأن منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل، بدلاً من يوم السبت.

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أردوغان وترامب يبحثان العلاقات الثنائية وسوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الأربعاء العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في سوريا.

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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده بتأمين الملاحة في الخليج

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها بمنطقة الخليج في ظل التهديدات الإيرانية.

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مظاهرات في بريطانيا احتجاجًا على قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا، الأربعاء، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

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