الداخلية العراقية تعلن القبض على خبير برمجيات داعش

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى (شمال).

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، إنه ”خلال عملية أمنية نوعية (..) تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة نينوى، من إلقاء القبض على ما يسمى معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند، الملقب أبو المعتصم“.

وأضاف أن المعتقل هو ”خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية“.

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وأوضح أنه ”تم إلقاء القبض عليه ضمن محافظة نينوى، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليًا“.

واعتقلت القوات العراقية مئات من مسلحي التنظيم خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014 ـ 2017).

وانتهت الحرب بخسارة داعش جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، والمقدرة بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.