فيضانات تودي بحياة 7 أشخاص في المغرب

أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب مساء الأربعاء بحياة سبعة أشخاص، بحسب ما أفادت السلطات المغربية.

وأوضحت السلطات المغربية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن المنطقة المذكورة شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ذهب ضحيتها سبعة أشخاص.

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وذكرت السلطات أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني بآخر المستجدات".

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي.

وتشهد جبال الأطلس المتوسط، حيث توجد القرية، فيضانات من حين لآخر كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف.