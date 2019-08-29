انسحاب كيرستن جيليبراند من السباق الرئاسي الأميركي

انسحبت عضوة مجلس الشيوخ الأميركية ، كيرستن جيليبراند من سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020 في واحدة من أبرز عمليات الانسحاب من الساحة المزدحمة بالمنافسين الديموقراطيين.

وقالت جيليبراند في مقطع فيديو عبر الإنترنت: "أعلم أن هذه ليست النتيجة التي نريدها.. من المهم أن تعلم متى يكون التوقيت غير موات لك".

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وجيليبراند( 52 عاماً) مدافعة بارزة عن قضايا المرأة، واعتُبرت منافساً قوياً منذ بداية السباق.

وأوضحت: "أعتقد أن أفضل خدمة أقوم بها هي أن أساعد في توحيد صفوفنا لهزيمة دونالد ترامب في 2020".