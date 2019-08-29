تشديد أميركي ـ سعودي على أهمية تعزيز أمن الملاحة

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شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء في واشنطن، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.

وبحث بومبيو والأمير خالد بن سلمان، وفق بيان للخارجية الأميركية، أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، كما أكدا على الحوار سبيلا للتوصل لحل للنزاع في اليمن.

وبحسب الخارجية الأميركية، أكد بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي. هذا وثمنت الخارجية الأميركية جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.

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المصدر وكالات