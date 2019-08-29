احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء في واشنطن، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.
وبحث بومبيو والأمير خالد بن سلمان، وفق بيان للخارجية الأميركية، أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، كما أكدا على الحوار سبيلا للتوصل لحل للنزاع في اليمن.
وبحسب الخارجية الأميركية، أكد بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي. هذا وثمنت الخارجية الأميركية جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.
المصدر وكالات
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر تشديد أميركي ـ سعودي على أهمية تعزيز أمن الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.