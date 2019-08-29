كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يرحب بعرض تشيلي المساعدة في إخماد حرائق الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، بالعرض المقدم من تشيلي بالمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.

ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أمس الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي، رحب - خلال اجتماعه نظيره التشيلي سابستيان بينيرا - بإرسال 4 طائرات تشيلية للاشتراك في السيطرة على حرائق غابات الأمازون، والتي يطلق عليها اسم "رئة الأرض".

وأشار رئيسالبرازيل، إلى اجتماع مرتقب لزعماء دول الأمازون - عدا فنزويلا - في كولومبيا في السادس من الشهر القادم لطرح استراتجية موحدة للمحافظة على البيئة في منطقة الأمازون.