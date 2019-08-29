كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يديعوت أحرونوت: ليبرمان يتواصل مع أعضاء بالليكود للانقلاب على نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن افيجدور ليبرمان رئيس حزب" اسرائيل بيتنا"، تواصل خلال الفترة الماضية مع قيادات من حزب الليكود من أجل الإطاحة به من رئاسة الوزراء خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ليبرمان أجرى سلسلة من اللقاءات مع أعضاء كنيست وأعضاء بحزب الليكود ، للاتفاق معهم على تفويت الفرصة على نتنياهو لتحقيق 61 مقعدا بالكنيست وهو عدد مقاعد الحسم لتشكيل الحكومة الاسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادات بالليكود اصبحت لديها قناعة قوية بأن نتنياهو لن يستمر فى الحكومة الاسرائيلية، وهو ما يعنى عدم تمكنه من أن يكون الحزب الحاكم فى إسرائيل وخسارته فى الانتخابات .

وستجرى فى إسرائيل الشهر المقبل انتخابات الكنيست لاختيار الحزب الذى سيشكل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بفوز حزب" الازرق- الابيض" بزعامة بانى جانتس.