كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعقد صفقة سلاح مع إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات بعد أزمة كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى فى إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قرر زيارة الهند فى 9 سبتمبر المقبل أى قبل 8 أيام فقط من الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى 17 سبتمير المقبل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن نتنياهو سيوقع على صفقات سلاح متطورة مع الهند بمئات الملايين من الدولارات وهى عبارة عن صفقات مقاتلات وطائرات بدون طيار وصواريخ جو- جو، فى وقت يشهد فيه توتر فى العلاقات بين الهند وكشمير المحتلة .

كما سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات فى مجال الزراعة والتجارة والرى والهاى تيك وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

وأوضحت الهيئة أن الصفقة تأتى فى وقت تسعى الهند إلى ضم إقليم كشمير المتنازع عليه ، مشيرة إلى أن العلاقات بين الهند وإسرائيل تشهد تطوراً ملحوظاً فى العلاقات منذ انتخاب رئيس الوزراء نرندرة مودى فى عام 2014.