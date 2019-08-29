كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يثمن دور الجيش في دعم الحراك الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أمس الأربعاء، على لسان أمينه العام محمد جميعي الدور الذي يقوم به الجيش الجزائري في دعم الحراك الشعبي وحرصه على الحفاظ على طابعه السلمي.

وشدد جميعي - خلال استقباله لسفير روسيا بالجزائر إيغور بيليايف اليوم - على ضرورة التفكير بجد في إعادة بعث النشاط الاقتصادي لمواصلة بناء البلاد، مؤكدا تمسك حزبه بالحوار الوطني وبدعم هيئة الحوار والوساطة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك بهدف إيجاد الحلول الدستورية اللازمة والحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها.

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وتوقع جميعي أن تكلل مساعي هيئة الوساطة والحوار الوطني بالنجاح لكون العديد من التيارات السياسية تجاوبت إيجابيا مع هذه الهيئة والأهداف التي أنشئت من أجلها.

من جانبه، أشاد السفير الروسي بسلمية حراك الشعب الجزائري، معتبرا أنه يدل على الوعي الكبير الذي يتحلى به الجزائريون، مؤكدا أن الجزائر ستتجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وأشار المسؤول الروسي إلى العلاقات الثنائية التاريخية بين الجزائر وموسكو والتقارب في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مضيفا أن التبادل التجاري بين الطرفين في تطور مستمر.