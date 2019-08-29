كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده بتأمين الملاحة في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها بمنطقة الخليج في ظل التهديدات الإيرانية.

وقال إسبر - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج"، مضيفا أن البنتاجون يسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران".

وأشار إسبر إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بإيجاد سبيل للتوصل إلى بضعة أهداف في أفغانستان أولها ألا تبقى