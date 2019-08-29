شكرا لقرائتكم خبر عن "جوناثان كوهين" يحذر من تحركات إيران بالعراق والان مع التفاصيل

قال جوناثان كوهين، مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إن ما تقوم به إيران من تحركات يقوض سيادة العراق ويؤثر على المدنيين.

وطالب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الأوضاع في العراق، بأهمية تعزيز جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً أولوية إعادة البنى التحتية والخدمات في المناطق العراقية التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف كوهين أن العراق يحقق جهوداً وتطورات فيما يتصل بالأراضي المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

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وفي نفس السياق أوضحت آن جيجوين، مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يؤثر على استقرار العراق، وتابعت قائلة: "نواصل دعم السلطات العراقية على المستوى الأمني في ضوء تهديد تنظيم داعش".

وأكد ستيفن هيكي، مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ضرورة الحفاظ على وضع أمني مستقر في العراق لضمان عدم عودة الإرهاب، مشيداً بالتقدم الهائل الذي أحرزته بغداد في السنوات الماضية، خاصة في مجال هزيمة تنظيم داعش.

ونجحت العراق عام 2017 في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي واستعادة جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم منذ 2014، ورغم إعلان بغداد لا يزال داعش ينفذ عمليات في أنحاء متفرقة.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، أطلق الجيش العراقي عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.