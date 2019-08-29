شكرا لقرائتكم خبر عن مارك إسبر: إيران وكوريا الشمالية تواصلان زعزعة الاستقرار والان مع التفاصيل
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن إيران وكوريا الشمالية تواصلان أنشطتهما المزعزعة للاستقرار، نافياً سعي واشنطن الدخول في صراع مع طهران.
وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، الأربعاء، إن بريطانيا والبحرين وأستراليا تشارك في حماية حرية الملاحة في الخليج، ونتوقع مشاركة المزيد من الدول.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تسعى لدخول في صراع عسكري مع إيران، بل تهدف للانخراط في الجهود الدبلوماسية.
وتابع وزير الدفاع: "إن تركيزنا الرئيسي في العراق ينصب على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".
ومن جانبه، شدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة على أن واشنطن تعمل لتوفير الأمن والاستقرار في أفغانستان، وألا تصبح مأوى للإرهابيين.
وفي وقت سابق، أوضح إسبر أن إيران لا تزال تزعزع الاستقرار في العالم، وواشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها في جميع أنحاء العالم، خاصة أن داعش لا يزال يبحث عن مواطئ قدم جديدة في المنطقة.
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