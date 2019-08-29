شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا إيرانية تهدد باستهداف الأمريكيين بالعراق والان مع التفاصيل

دعت مجموعة مسلحة إلى طرد القوات الأمريكية والمدنيين من العراق، وسط هجمات مزعومة على ميليشيات تابعة التي تدعمها إيران في العراق.

وتطلق الجماعة على نفسها "جند الإمام الحجة"، حيث وجهة حديثها خلال مقطع مصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وتعهدت بمهاجمة المواقع المدنية والسكرية في العراق إذا لم يغادر الجنود والمدنيون الأمريكيون البلاد.

وظهر في الفيديو المصور رجال مسلحون ملثمون وقال أحدهم: "نعد بمهاجمة كل قاعدة مدنية وعسكرية أمريكية داخل العراق إذا لم ينسحب ترامب".

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وأضاف "القوات الامريكية غزاة للعراق ولن نرتاح حتى نطرد الغزاة الأمريكيين".

وتدعي المجموعة أنها تتبع استراتيجية محمد محمد صادق الصدر جد رجل الدين الشيعي وصانع القرار السياسي مقتدى الصدر والذي تظهر صورته في خلفية الفيديو.

ومقتدى الصدر هو رئيس "ائتلاف سائرون" الشيعي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. ورئيس قوات سرايا السلام شبه العسكرية، التي تشكل جزءاً من قوات الحشد الشعبي العراقي.

انسحبت القوات الأمريكية من العراق في عام 2011 ، لكن دعيت إلى العودة في عام 2014 لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتقدم تحالف سائرون مطالب متكررة بطرد القوات الأمريكية من البلاد، على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على أنهم (القوات الأمريكية) موجودة في البلاد بدعوة رسمية.