شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات إسرائيلية على التواصل الاجتماعي بالفارسية للتقرب من الإيرانيين والان مع التفاصيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عبر تويتر فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية، في محاولة لمد جسور التواصل مع الشعب الإيراني.

وجاء الإعلان بعد سلسلة حوادث فاقمت التوتر بين إيران وإسرائيل، التي تعهّدت بمنع طهران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وأعلن الجيش أن الحسابات الجديدة على تويتر، وإنستغرام، وتلغرام ستسمح للإيرانيين بـ"أن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل أن العدو هو النظام القمعي الإيراني".

وعلى تويتر أعلن الجيش أن "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديداً ما سنتشاركه".

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وأعلنت إسرائيل في نهاية الماضي، شن غارة في سوريا لإحباط ما وصفته بمخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لمهاجمة أراضيها بطائرات دون طيار.

وبعد ذلك اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء هجوم بطائرتين دون طيار، استهدفتا معقله في الضاحية الجنوية ببيروت، متوعداً بالرد.

وشنت اسرائيل منذ بداية النزاع السوري في 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، إضافةً الى مواقع للجيش السوري.

ونشرت الحسابات الجديدة التي جمعت بعد أيام من إطلاقها آلاف المتابعين، ما قال الجيش إنها "هيكل خلية فيلق القدس لتنفيذ الاعتداء بطائرات دون طيار مسلحة من سوريا".

وللجيش الإسرائيلي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بست لغات.