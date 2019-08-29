شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الأمني تعلن حالة الطوارئ في مدينة عدن والان مع التفاصيل

أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن، في وقت متأخر مساء أمس، حالة الطوارئ في المدينة.

وورد في بيان مقتضب ما يلي:

تعلن قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في عدن مايلي:

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1_ إعلان حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة.

2- إعلان الأحكام العرفية العسكرية

3- على كل المتورطين في أحداث عدن تسليم أنفسهم فورا تجنبا للأحكام العسكرية القاسية.

القائد العام / عبدالرحمن شيخ