ماذا يحدث في خزان الروصيرص بالسودان.. تبادل اتهامات بفتح البوابات والبلاد تغرق

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

تبادلت جهات في السودان الاتهامات حول قيام عدد من الأشخاص التابعين لهيئة السدود بفتح بوابات رئيسية لخزان الروصيرص الشهير في السودان.

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وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تم اعتقال 22 موظفاً في هيئة السدود لتورطهم في فتح بوابات خزان الرصيرص الثمانية مع العلم بأن تاريخيا لم تفتح أكثر من بوابتين منذ الاستقلال، في الوقت الذي أكدت فيه معلومات من مصادر موثوقة بأن معظم المعتقلين يتبعون لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وانه جارى التحقيق.

ووفقاً للتقارير الواردة فإنه ونتيجة لهذا التصرف غرقت عشرات القرى وهدمت المنازل ولا يزال الفيضان يهدد المدن على مجري النيل.

يأتي ذلك في وقت يلتزم فيه المجلس السيادي السوداني بالصمت إزاء مايجري في الخزان الذي شيد في عهد الاستعمار البريطاني والذي يعتبر حجز الزاوية في عملية التوليد الكهربائي في السودان.