أمريكا لم توافق على مبادرة مجموعة السبع للأمازون

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة لم توافق على حزمة مساعدات طارئة قيمتها نحو 20 مليون دولار للمساهمة في مكافحة حرائق غابات الأمازون والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث جاريت ماركيز إن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة تلك الحرائق وإن أفضل وسيلة لتنفيذ ذلك هي عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية.

Advertisements

وأثارت الحرائق التي تستعر في الغابات المطيرة في الأمازون والتي يطلق عليها “رئة العالم” قلقا دوليا.

وقال ماركيز في بيان عبر البريد الإلكتروني “الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة البرازيل في جهودها لمكافحة هذه الحرائق ولم توافق على مبادرة مشتركة من مجموعة السبع والتي لم تتضمن التشاور مع الرئيس (جايير) بولسونارو”.

ولم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلسة الزعماء التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ يوم الاثنين وبسؤاله عن السبب، قال ماكرون إن ترامب لديه اجتماعات ثنائية.