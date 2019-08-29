زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب اليابان

جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة أوموري اليابانية اليوم وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرًا من تشكل موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.