وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شبكتين على صلة بإيران

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.



وقالت الوزارة في بيان، حسب ما أورد موقع قناة "الحرة"، إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتصدير تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

Advertisements

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

وتأتي العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.