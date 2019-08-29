وزير الخارجية الألماني يزور الخرطوم الأسبوع القادم

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يقوم هيكو ماس وزير خارجية ألمانيا الاتحادية بزيارة رسمية للسودان في الثالث من سبتمبر القادم هي الاولى لوزير خارجية الماني منذ عام 2011. ويرافقه وفد رفيع يضم حوالى ثلاثين شخصا.



وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأربعاء لوكالة السودان للأنباء ـ إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني خلال الزيارة بكل من رئيس مجلس السيادة و رئيس مجلس الوزراء.

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واضاف أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع للخرطوم، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية.

واشار الناطق الرسمي إلى أن ألمانيا ظلت مهتمة بتطورات الأوضاع بالسودان عقب نجاح الثورة، وقد عبرت في العديد من تصريحات كبار مسؤوليها عن الحرص على استقرار السودان والرغبة في مسادنته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.

وأكد تطلع السودان إلى دور ألماني ايجابي بارز خلال المرحلة القادمة من واقع التأثير الكبير لالمانيا في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، خاصة بالنظر الى دورها القيادي في الاتحاد الاوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.

كان وفد برلماني الماني قد زار السودان الاسبوع الماضي، والتقى بعدد من كبار المسؤولين. كما قام السفير فيليب إكرمان المدير العام لإدارة افريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والادنى بالخارجية الألمانية بزيارة للبلاد خلال الفترة من ٧-٨ اغسطس الجاري.