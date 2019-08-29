وزير الدفاع القطري: منفتحون على الحوار غير المشروط متى أرادت دول الحصار

أكد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية أن "قطر على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت الأخيرة"، موضحاً أن "قطر قد تخطت مرحلة الحصار إلى بناء البلد والاهتمام بالكوادر الوطنية فضلا عن التوسع في العلاقات الخارجية حيث بسطت قطر اجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم."
وأوضح أن "قطر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات"، لافتاً إلى أن "قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري "بناءً على التحديات التي تمر بها المنطقة وذلك استعدادا لمواجهة أية مخاطر."
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