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حكومة فلسطين دانت تلميحا بوقوف مخابرات السلطة الفلسطينية خلف تفجيري غزة

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دانت ​الحكومة الفلسطينية​ "تلميح المتحدث باسم حركة "حماس"، ​فوزي برهوم​، إلى احتمال وقوف جهاز المخابرات العامة خلف ​تفجير​ين انتحاريين أسفرا عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في ​قطاع غزة​، مساء الثلاثاء"، مشيرةً إلى "إننا لا نريد أن نستبق نتائج التحقيقات، ولكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز مخابرات السلطة، التابع ل​ماجد فرج​، لصالح ​الشاباك​ الصهيوني والاحتلال، كما حدث في اغتيال القائد ​مازن فقهاء​، ومحاولة اغتيال ​اللواء​ توفيق أبو نعيم، وتفجير موكب رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله وغيرها".

واعتبرت أن "مثل تلك الاتهامات محاولة للتستر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة، بما يخدم أهداف مرتكبيها بتوتير الأجواء، وإضعاف المناعة الوطنية في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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