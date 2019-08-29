أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في العراق حكما بإعدام 11 "إرهابيا" تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية.
وذكر بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي ان "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت في قضية أحد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب". وأضاف أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر بشمالي المحافظة عام 2014 وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".
وأشار البيان إلى أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي 18 مليار دينار عراقي (14 مليون دولار تقريبا)"، مبينا أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام بحق 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.