رويترز: هناك بوادر وجود شرخ في التحالف بين السعودية والإمارات

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "هناك بوادر وجود شرخ في التحالف بين ​السعودية​ و​الإمارات​"، مشيرةً إلى أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خطا هذا الشهر في قصره بمكة خطوة غير مألوفة فأبدى انزعاجه الشديد من الإمارات".

وأوضحت المصادر أن "ذلك حصل خلال محادثة الملك سلمان مع الرئيس ​اليمن​ي، ​عبد ربه منصور هادي​، يوم 11 آب"، مشيرةً إلى أن "المصدر المباشر للتوتر هو حرب اليمن الطاحنة، أما السبب الأشمل فهو القرار الذي يبدو أن الإمارات اتخذته بالتحول لخدمة مصالح وطنية أضيق، وإظهار نفسها في صورة الشريك الأكثر نضجا الذي بمقدوره تحقيق استقرار المنطقة حتى إذا كان المغزى من وراء ذلك تقليص الخسائر والمضي قدما من دون ​الرياض​".

ولفتت إلى أن "الإمارات تريد أن تظهر بمظهر ​الدولة​ الصغيرة التي تيسر تحقيق السلام والاستقرار لا التابع لطرف سعودي يبدو منتصرا وينزع للتوسع"، مشيرةً إلى أن "الأمر بشكل من الأشكال تقديم مصالحهم، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت السعودية تنزع للتوسع فستبتلعهم".