وزير الداخلية الإيطالي يحظر دخول سفينة إنقاذ تحمل مهاجرين

وقع ​ماتيو سالفيني​ وزير الداخلية الإيطالي المنتهية ولايته قرارا بحظر دخول سفينة إنقاذ، انتشلت نحو 100 مهاجر قبالة الساحل الليبي، إلى ​المياه​ الإيطالية.

وربما يكون القرار أحد آخر الإجراءات التي يتخذها سالفيني حيث سيبدأ تشكيل ​حكومة​ إيطالية جديدة بعدما انهار الائتلاف الحاكم الذي كان يضم حزب الرابطة الذي يتزعمه سالفيني.

وانتشلت ​السفينة​ "ماري يونيو" التي تديرها مؤسسة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" الخيرية الإيطالية ​المهاجرين​ الذي كانوا على متن قارب مطاطي انجرف وبدأ الهواء يفرغ منه بالفعل.

وقالت المؤسسة إن 22 من الذين جرى إنقاذهم أطفال، بعضهم صغير السن جدا، وإن ثماني نساء على الأقل من بين 26 امرأة جرى انتشالهن حوامل.

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